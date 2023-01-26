Число уголовных преступлений, совершенных медработниками в Казахстане, выросло в 2022 году

Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

За весь прошедший 2022 год число зарегистрированных медицинских уголовных правонарушений в Казахстане увеличилось. Наибольшее их количество было зафиксировано в Алматы, передает Finprom.

В период с января по декабрь 2022 года в Казахстане зарегистрировали 223 медицинских уголовных правонарушения. Это на 6,2%, чем за такой же период в 2021 году.

Отмечается, что с 2019 по 2021 год наблюдалось сокращение числа медицинских уголовных правонарушений. В 2021 году, к примеру, было зафиксировано 210 случаев - это на 18% меньше, чем за 2020 год.

Наибольшее количество уголовных правонарушений в сфере медицины зарегистрировали в Алматы – 26 случаев, что на 36,8% больше, чем годом ранее.

В тройке "лидеров" также оказались Астана (21 случай) и Алматинская область (20 случаев).

Меньше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Жетысуской, Улытауской и Актюбинской областях.

В 2022 году казахстанских медработников наказывали за:

ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками – 215 случаев;

незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность и незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ – 6 случаев;

незаконное производство аборта – 1 случай;

обращение с фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения или медицинской техникой – 1 случай.

Напомним, в конце прошлого года на пленарном заседании мажилиса глава Минздрава Ажар Гиният представила проект закона, в рамках которого ее ведомством предложены нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Данным законопроектом предлагается снизить санкционные меры статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

В настоящее время максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006888-chislo-ugolovnyh-prestupleniy-sovershennyh-medrabotnikami-v-kazahstane-vyroslo-v-2022-godu/