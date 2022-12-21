Смягчить наказание за врачебные ошибки предложили в Казахстане

Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса на пленарном заседании поддержали поправки по вопросам здравоохранения. Документ направлен на повышение статуса медицинских работников, защиту прав пациентов и повышение качества медицинской помощи, передает корреспондент NUR.KZ.

Представила проект закона глава Минздрава Ажар Гиният.

По ее словам, в рамках законопроекта ее ведомством предложены нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником - предлагается снизить санкционные меры статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

"За 2018 – 2020 годы от физических и юридических лиц поступило 14 123 обращения. Из них ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медицинских работников по статье 317 УК заводится порядка 300 дел. Зачастую на акушеров-гинекологов, хирургов, травматологов и анестезиологов.

Законопроектом предлагается снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента "лишение свободы" заменить на "ограничение свободы" с пересмотром сроков наказаний", - отметила глава Минздрава.

Также документом предлагается поэтапно ввести страхование профессиональной ответственности медицинских работников. В частности, предложена адаптированная рыночная модели страхования, то есть через действующие страховые компании и досудебное урегулирование конфликта.

Согласно данной модели, рассмотрение жалобы будет осуществляться специальной комиссией с привлечением экспертов и заинтересованных сторон с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицинских ассоциаций. На данном этапе вопрос может быть урегулирован в самой медорганизации.

В случае несогласия пациента с решением службы, жалоба может быть рассмотрена в территориальном подразделении Комитета медицинского и фармацевтического контроля для предоставления экспертного заключения.

В случае вынесения положительного результата материалы по жалобе, в том числе заключением судебно-медицинской экспертизы, будут переданы в страховую компанию, где была застрахована медицинская организация.

Выплата компенсации за причиненный вред пациенту будет производиться страховой компанией. В случае отказа от выплаты и неудовлетворенности пациент имеет право обратиться в суд.

Размер страхового взноса будет определен с учетом степени риска.

Статья 317 Уголовного кодекса РК

Согласно части первой данной статьи, невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказываются:

штрафом в размере до 200 МРП (до 612 тыс. тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов;

либо арестом на срок до 50 суток.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью наказываются:

штрафом в размере до трех тысяч МРП (9,1 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо ограничением свободы на срок до 3 лет;

либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, а равно работником организации бытового или иного обслуживания населения вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если это деяние повлекло заражение другого лица ВИЧ, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2002431-smyagchit-nakazanie-za-vrachebnye-oshibki-predlozhili-v-kazahstane/