Генпрокуратура: Организаторы финпирамиды в Алматы вывели через нотариуса 2 млрд тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генпрокуратура РК провела анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние три года и выявила серьезные нарушения на миллионы тенге, сообщается на сайте надзорного органа.

Как рассказали в Генпрокуратуре, институт исполнительной надписи заработал в Казахстане с 2016 года. Это существенно облегчило процедуру взыскания долгов и разгрузило суды. С помощью надписи в упрощенном порядке стали взыскиваться бесспорные требования, такие как долги за коммунальные услуги, зарплата, плата по договорам и другое.

При этом из-за простоты процедуры и злоупотреблений со стороны нотариусов исполнительная надпись стала инструментом всевозможных серых схем.

По данным надзорного органа, исполнительную надпись использовали для обналичивания денег, добытых преступным путем.

Так, в Алматы, Астане и Караганде установлено 13 фактов, когда долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к созданию финансовых пирамид.

"Организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов 2 млрд несуществующих долгов", – заявили в ведомстве.

По искам прокурора исполнительные надписи отменены.

"В обход судебного порядка по 63 надписям с государства незаконно взыскано 1,8 млрд тенге по договорам госзакупок. Из них по искам прокуроров уже отменены надписи на 1,2 млрд тенге", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

К примеру, в Алматинской области, по данным прокуроров, нотариус взыскала с отдела ЖКХ в пользу частной компании 410 млн по незарегистрированному допсоглашению на работы, непредусмотренные основным договором. В суд предъявлен иск об отмене решения. Сейчас он на рассмотрении.

В Карагандинской области выявлено 35 надписей о взыскании с ТОО несуществующих долгов по зарплате на 333 млн тенге. При этом у предприятия долг по налогам на 1,7 млрд тенге. Сейчас надписи отменены.

По представлению Генпрокуратуры министерством юстиции прекращены лицензии 3 нотариусов, еще 7 приостановлены, а 44 нотариуса привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Судами удовлетворено 17 исков прокурора об отмене исполнительных надписей на 1 млрд тенге, еще 3 иска находятся на стадии рассмотрения", – заключили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре рассказали о гражданских и административных делах, рассмотренных судами при участии прокуроров. Благодаря работе надзорного органа защищены интересы государства на 34,9 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006827-genprokuratura-organizatory-finpiramidy-v-almaty-vyveli-cherez-notariusa-2-mlrd-tenge/