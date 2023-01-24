Бизнесмена обязали вернуть Нацбанку заем на 15 млрд тенге

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Генеральной прокуратуре РК рассказали о гражданских и административных делах, рассмотренных судами при участии прокуроров - благодаря работе надзорного органа защищены интересы государства на 34,9 млрд тенге, сообщается на официальном сайте ведомства.

По ходатайствам и протестам прокуроров в соответствии с законом приведено 313 судебных актов, из них 60 - по протестам генерального прокурора.

Так, по актам прокуроров государству возвращено имущество, незаконно переданное олигополиям, защищены интересы бизнеса и права граждан.

По 18 протестам генпрокурора государству возвращены магистральные железнодорожные пути, предотвращены потери бюджета на 21,1 млрд тенге.

Кроме того, после вмешательства прокуратуры Верховный суд обязал бизнесмена Шадиева О.К. вернуть Национальному банку заемные средства на сумму свыше 15 млрд тенге.

Госорганам удалось также отстоять законность уведомления Минэнерго об уплате ТОО "Жаикмунай" в бюджет штрафа на 580 млн тенге за невыполнение договорных обязательств.

Помимо этого, прокуроры также помогли и бизнесменам. В частности, Верховный суд отменил необоснованное уведомление о доначислении ТОО "Стройастес" налогов на 859 млн тенге.

"Еще по ряду дел по протестам Генпрокуратуры защищены права граждан в сфере земельного, жилищного законодательства. В результате по актам прокурорского надзора сформирована единообразная судебная практика по гражданским и административным делам. Работа в данном направлении продолжается", – заключили в Генпрокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006511-biznesmena-obyazali-vernut-natsbanku-zaem-na-15-mlrd-tenge/