Тонны конфет лишился бизнесмен из Караганды после обращения к "грузоперевозчику"

Конфеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Карагандинский бизнесмен купил тонну конфет за один миллион тенге, однако так и не получил свой товар. В мошенничестве уличили жителя Костаная – предполагается, что он разместил фейковое объявление о грузовых перевозках, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Предприниматель, купив тонну конфет, нашел объявление о грузовых перевозках и договорился о доставке груза. Однако товар в указанные сроки так и не пришел.

"Сразу после обращения жителя Караганды мы начали проводить расследование, в ходе которого тщательно изучили детали дела и смогли установить автомобиль злоумышленника. Выяснилось, что 22-летний житель Костаная, разместив фейковое объявление о грузоперевозках, забрал товар и решил перепродать его третьему лицу", – рассказал заместитель начальника УП Костаная Ербол Какенов.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Стражам порядка удалось вернуть бизнесмену 800 кг конфет. Еще 200 кг, по данным полиции, подозреваемый успел перепродать.

Ранее несколько жителей столицы обратились в полицию с жалобой в отношении лица, обещавшего им помощь в приобретении водительских прав. Отмечается, что своих жертв мошенник находил возле спецЦОНа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006637-tonny-konfet-lishilsya-biznesmen-iz-karagandy-posle-obrascheniya-k-gruzoperevozchiku/