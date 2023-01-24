Доверчивых астанчан обманывали у спецЦОНа

Водительское удостоверение. Иллюстративное фото: polisia.kz

Мошенник обманывал астанчан возле спецЦОНа, обещая им помощь в оформлении документов и получении прав без экзамена, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сразу несколько жителей столицы обратились в полицию с жалобой в отношении лица, обещавшего им помощь в приобретении водительских прав. Отмечается, что своих жертв мошенник находил возле спецЦОНа.

По информации стражей порядка, в одном случае злоумышленник предложил свои услуги по изготовлению государственного номерного знака. Путем обмана он выманил у 33-летнего астанчанина 85 тыс. тенге. Другим же обещал помочь в получении водительских прав без сдачи экзамена на вождение, так он завладел еще 120 тыс. тенге.

Вскоре правоохранители задержали предполагаемого мошенника - им оказался 21-летний житель Астаны.

Молодой человек дал признательные показания, в настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские проводят расследование по статье "Мошенничество" УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006579-doverchivyh-astanchan-obmanyvali-u-spetstsona/