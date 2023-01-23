Курьера заподозрили в краже смартфона уборщицы сети ресторанов в Астане
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Астанчанина, работающего курьером, заподозрили в краже смартфона сотрудницы сети ресторанов быстрого питания, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, в ресторан быстрого питания по улице Бейбитшилик подошел курьер, чтобы забрать заказ. В это время на столе лежал смартфон, принадлежащий уборщице данного заведения. Далее, по версии следствия, он незаметно положил гаджет в карман и покинул помещение, после чего продал прохожему.
Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался 33-летний житель столицы.
По данному факту кражи проводится досудебное расследование.
Отметим, что кража, согласно статье 188 УК РК, наказывается минимально – штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Максимальное наказание за совершение кражи – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее алматинские полицейские задержали 34-летнего мужчина, которого подозревают в совершении краж из автомобилей. По версии следствия, подозреваемый вскрывал машины путем сканирования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006397-kurera-zapodozrili-v-krazhe-smartfona-uborschitsy-seti-restoranov-v-astane/