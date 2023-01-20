Автомобили алматинцев вскрыли с помощью сканирования и обокрали (видео)

Подозреваемый. Кадр из видео: YouTube/Almaty Polisiasy

Алматинские полицейские задержали 34-летнего мужчина, которого подозревают в совершении краж из автомобилей. По версии следствия, подозреваемый вскрывал машины путем сканирования, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Отмечается, что задержанного также разыскивали полицейские Карасайского района Алматинской области по подозрению в совершении ряда имущественных преступлений.

"С заявлением о краже обратились двое местных жителей. По словам потерпевших, неизвестный путем сканирования вскрывал автомашины и совершал кражи, похищая личное имущество граждан.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установлена. Он был вычислен отчасти благодаря системам видеонаблюдения", – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

Брелок-ключ от автомобиля. Фото: polisia.kz

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК, согласно которой кража – это тайное хищение чужого имущества. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В полиции добавили, что задержанный уже был судим за совершение нескольких краж чужого имущества.

Ранее семеро жителей Астаны обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. По версии следствия, знакомый потерпевших обманул их при покупке автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006152-avtomobili-almatintsev-vskryli-s-pomoschyu-skanirovaniya-i-obokrali-video/