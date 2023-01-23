В Минобороны прокомментировали задержание своего сотрудника, подозреваемого в коррупции

Здание Министерства обороны. Иллюстративное фото: Минобороны РК

Подозреваемый в коррупции временно исполняющий обязанности начальника Департамента информатизации Министерства обороны РК ранее был уволен из состава ведомства, сообщает Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

Сегодня ранее мы писали, что Антикоррупционная служба Казахстана проводит досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника Департамента информатизации Министерства обороны РК. Он подозревается в получении взятки в сумме 20 тысяч долларов США (более 9 млн тенге) от поставщика за беспрепятственное подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования видеоконференцсвязи.

"Данный гражданин ранее был уволен из состава оборонного ведомства", – говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Кроме того, в Минобороны добавили, что в целях искоренения любых фактов коррупционных правонарушений ведомством ведется планомерная работа по исключению коррупции в армейской среде во взаимодействии с государственными органами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006392-v-minoborony-prokommentirovali-zaderzhanie-svoego-sotrudnika-podozrevaemogo-v-korruptsii/