Главу департамента Минобороны заподозрили в получении взятки в 20 тыс. долларов

Деньги. Иллюстративное фото: pexels.com

В отношении руководителя департамента Министерства обороны начато досудебное расследование. Его подозревают в коррупции, сообщает Антикоррупционная служба в официальном Telegram-канале.

"Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя структурного подразделения Министерства обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что врио начальника Департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в сумме 20 тысяч долларов США (более 9 млн тенге) от поставщика за беспрепятственное подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования видеоконференцсвязи.

Подозреваемый задержан и с санкции следственного суда города Астана заключен под стражу. Расследование продолжается.

В Антикоррупционной службе уточнили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Как известно, в Казахстане понятием "взяточничество" охватывается три самостоятельных состава преступления: получение взятки (статья 366 УК), дача взятки (статья 367 УК) и посредничество во взяточничестве (статья 368 УК РК).

Согласно статье 366 УК РК, максимальное наказание за получение взятки - штраф в размере до 80-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до 15 лет.

По статье 367 УК РК, максимальное наказание за дачу взятки - штраф в размере до 60-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до 15 лет.

Согласно статье 368 УК РК, максимальное наказание за посредничество во взяточничестве - штраф в размере до 30-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до 6 лет.

Во всех трех случаях лицо лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, также следует конфискация имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006338-vrio-glavy-departamenta-minoborony-zapodozrili-v-poluchenii-vzyatki-v-20-tysyach-dollarov/