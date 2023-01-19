Алматинца заподозрили в кражах в спортзалах под видом посетителя

Подозреваемый. Кадр из видео: YouTube/Almaty Polisiasy

Алматинские полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в совершении краж в спортзалах под видом посетителя, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Задержанного подозревают в нескольких кражах. По версии следствия, он специализировался на хищениях чужого имущества в тренажерных залах.

"Молодой человек под видом посетителя проникал в раздевалки заведений и похищал оставленные ценные вещи и деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Ему 22 года, местный житель", – рассказал начальник Управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев.

Полицейские установили причастность подозреваемого к шести аналогичным эпизодам.

Уголовное дело зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК, согласно которой кража – тайное хищение чужого имущества. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее полиция Астаны задержала женщину, подозреваемую в краже косметического средства на более чем 200 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005975-almatintsa-zapodozrili-v-krazhah-v-sportzalah-pod-vidom-posetitelya/