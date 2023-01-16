Астанчанку заподозрили в краже крема за 212 тысяч тенге

Клиентка магазина. Фото: Polisia.kz

Полиция Астаны задержала женщину, подозреваемую в краже косметического средства на более чем 200 тысяч тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что женщина зашла днем в один из магазинов косметики в столице, затем взяла на витрине крем от известного бренда за 212 тысяч тенге. По версии следствия, средство 32-летняя женщина положила в карман, делая вид, что достает смартфон. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

После пропажи крема администрация магазина обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские УП района "Байконыр" задержали подозреваемую. Задержанная заявила, что хотела продать крем по низкой цене.

Вещественное доказательство изъяли. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Кроме того, проводится проверка причастности женщины к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Согласно статье 188 УК РК, кража - тайное хищение чужого имущества. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005498-astanchanku-zapodozrili-v-krazhe-krema-za-212-tysyach-tenge/