"Получил торт от водителя": полицейского уволили в Атырау после скандального видео

Патрульный автомобиль. Кадр из видео: azh.kz

В Атырау уволили двух сотрудников патрульной полиции после публикации видео в соцсетях. Отмечалось, что один из них получил "компенсацию" от провинившегося водителя в виде торта, передает "Ак Жайык".

Издание отмечает, что водитель, который попался на отсутствии страхового полиса, попросил полицейского войти в его положение и не оформлять протокол. Тот согласился, но за торт из магазина сладостей.

Молодой человек выполнил просьбу: купил торт по заказу, показал по телефону товар и квитанцию, после чего сотрудник прибыл на оговоренное место.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как патрульный автомобиль подъезжает к торговому центру, в него садится парень с тортом, а выходит уже без него.

В управлении полиции Атырау сообщили, что данный факт произошел 30 декабря 2022 года. Было проведено служебное расследование. Два сотрудника батальона патрульной полиции (второй, вероятно, водитель служебного авто - прим. ред.) были уволены по отрицательным мотивам.

Согласно законодательству, коррупция - это незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, должностными лицами своих служебных полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

Взяткой могут быть:

предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость;

услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости;

замаскированная (завуалированная) форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, уменьшение арендной платы и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005911-poluchil-tort-ot-voditelya-politseyskogo-uvolili-v-atyrau-posle-skandalnogo-video/