Ущерб 4 млрд тенге: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Актобе

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Организаторов финансовой пирамиды "Выгодный депозит" осудили в Актобе. В списках потерпевших более 700 человек, а общий ущерб составляет около 4 млрд тенге.

Организатору и участникам финансовой пирамиды "Выгодный депозит" в городском суде был вынесен приговор - всего в деле фигурируют 6 человек, передает телеканал "Хабар 24".

Согласно материалам, ТОО привлекало средства вкладчиков, обещая в короткие сроки высокую прибыль. Надеясь на быстрое обогащение, люди вносили от 150 тыс. до 40 млн тенге.

Потерпевшими признаны свыше 700 человек, общая сумма ущерба составляет порядка 4 млрд тенге.

Был вынесен приговор - организатора пирамиды суд приговорил к 10 годам заключения, остальных участников к 8.

"Окончательно Аймагамбетову Д. назначить наказание сроком на 10 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет. На основании статьи 14, части 1 УК признать в действиях Аймагамбетова рецидив преступлений. Местом отбывания наказания Аймагамбетову назначить учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - постановил судья городского суда № 2 Жанас Куанышев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005721-uscherb-4-mlrd-tenge-organizatoram-finpiramidy-vygodnyy-depozit-vynesli-prigovor-v-aktobe/