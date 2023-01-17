Мед нелегально изготавливали в съемной квартире в Атырау (фото)

Упаковки с медом. Фото: polisia.kz

В съемной квартире в Атырау незаконно изготавливали медовую продукцию, которую затем продавали торговым точкам. Полицейскими на месте был задержан житель Алматинской области, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

15 января в городской отдел полиции № 2 УП Атырау поступило сообщение о неприятном запахе в одной из съемных квартир микрорайона Центральный.

Участковые полицейские прибыли по указанному адресу в квартиру. В ходе осмотра жилья, как сообщается, было установлено, что 35-летний житель Алматинской области незаконно изготавливал и продавал медовую продукцию.

Выяснилось также, что при изготовлении меда санитарные требования не соблюдались. По версии полиции, мужчина готовил продукцию на полу и в ванной комнате квартиры, разрешительных документов на осуществление данной деятельности он не имел.

Ванная комната. Фото: polisia.kz

Квартира. Фото: Polisia.kz

По данному факту собраны соответствующие документы, направленные в Управление санитарно-эпидемиологического контроля и Управление государственных доходов Атырау.

Отметим, что несоблюдение санитарных требований при изготовлении пищи может стать причиной пищевого отравления. Об этом говорится на сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

Пищевое отравление – это собирательный термин, под которым подразумевают клинику острого расстройства пищеварения (тошнота, рвота, диарея), иногда в сочетании с другими симптомами, возникающего в результате употребления недоброкачественных продуктов питания или жидкостей.

Пищевые отравления условно можно разделить на:

инфекционные (вызваны микробами, вирусами или простейшими, либо продуктами их жизнедеятельности), эти виды отравлений правильнее называть пищевыми токсикоинфекциями (ПТИ).

неинфекционные, или токсические, отравления (из-за попадания с пищей в организм химических токсинов, тяжелых металлов, ядов, употребления трав, растений или несъедобных грибов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005589-med-nelegalno-izgotavlivali-v-semnoy-kvartire-v-atyrau-foto/