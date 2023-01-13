Высокопоставленного чиновника приговорили к 8 годам тюрьмы в Кокшетау

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Заместителя руководителя Управления строительства Акмолинской области Манапхана Кансейтова приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

В ведомстве сообщили, что дело рассматривалось в Кокшетауском городском суде.

На скамье подсудимых оказались заместитель руководителя Управления строительства Акмолинской области Манапхан Кансейтов, учредитель ТОО "Эксперт Арсенал" Шаймерденов и инженер технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор" Ренн.

"Следствием доказано, что обвиняемые похитили бюджетные средства за фактически не выполненные строительно-монтажные работы в размере 50,5 млн тенге, выделенные на строительство 100-квартирного жилого дома в Щучинске", - рассказали в Аникоре.

Высокопоставленного чиновника признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Учредитель и инженер ТОО осуждены к 7,5 и 7 годам лишения свободы соответственно. К ним применено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005253-vysokopostavlennogo-chinovnika-prigovorili-k-8-godam-tyurmy-v-kokshetau/