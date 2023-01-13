Гостеприимство вышло боком жителю Карагандинской области

Мужчины. Иллюстративное фото: pexels.com

Гостеприимный житель Карагандинской области пригласил к себе домой малознакомого человека, с которым познакомился на улице. Однако это оказалось чревато для него неприятными последствиями. Подробности истории озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полицию Темиртау обратился 59-летний местный житель. Он рассказал, что познакомился на улице с молодым человеком и пригласил его к себе в гости.

Мужчины приобрели спиртные напитки и отметили знакомство. Хозяин квартиры через некоторое время прилег отдохнуть, а когда проснулся, то обнаружил пропажу своего имущества.

Оказалось, что новый знакомый, покидая квартиру, прихватил с собой телевизор, видеопроигрыватель, наручные часы и электрическую швейную машину. Сумма ущерба составила 260 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что воспользовался сном потерпевшего и вынес из квартиры вещи.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005224-gostepriimstvo-vyshlo-bokom-zhitelyu-karagandinskoy-oblasti/