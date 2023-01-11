Стрельбой закончилась словесная перепалка в лаундж-баре в Кызылорде (видео)

Задержанный. Фото: @POLICE_of_KZ

В Кызылорде в одном из местных увеселительных заведений между посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в своего оппонента, об этом сообщается в Telegram-канале МВД POLISIA.KZ.

Инцидент произошел 10 января в 01:30 в одном из лаундж-баров города. Как сообщили полицейские, между двумя посетителями произошел конфликт.

"В ходе словесной перепалки один из них, выстрелив из травматического пистолета в плечо второго, скрылся с места происшествия.

Потерпевшему в городской больнице оказана медицинская помощь и он отпущен домой", - говорится в сообщении полиции.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель. Вещественные доказательства изъяты.

"По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются", - добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005029-strelboy-zakonchilas-slovesnaya-perepalka-v-laundzh-bare-v-kyzylorde-video/