Пьяного дебошира арестовали на 10 суток в Астане

Мужчина с алкоголем. Иллюстративное фото: pexels.com

50-летняя жительница столицы обратилась в полицию, сообщив, что ее сожитель в алкогольном опьянении устроил дома скандал. Мужчину арестовали на 10 суток, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полицейские установили, что 43-летний мужчина приехал к сожительнице 30 декабря и начал праздновать Новый год.

"На протяжении недели, употребляя горячительные напитки, он устраивал скандалы своей сожительнице, а также выражался нецензурной бранью, оскорбив ее честь и достоинство, оказывая психологическое насилие", – сообщили в ведомстве.

Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям мужчина был привлечен к административному аресту сроком на 10 суток.

Кроме того, ему установили особое требование к поведению сроком на год с запретом на употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее в Западно-Казахстанской области весь личный состав районного отдела полиции, сотрудники ДЧС, акимата и местные жители искали мужчину, который ушел искать баранов и не вернулся домой. Как оказалось, он в это время спокойно распивал спиртное в гостях у знакомых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004778-pyanogo-deboshira-arestovali-na-10-sutok-v-astane/