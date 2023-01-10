Блогера Аслана Утепова оставили под стражей в Уральске

Аслан Утепов. Фото: uralskweek.kz

9 января в Западно-Казахстанском областном суде рассмотрели жалобу о мере пресечения в отношении арестованного блогера Аслана Утепова. Ее оставили прежней, передает "Мой город".

31 декабря 2022 года с санкции следственного суда Уральска Аслан Утепов был арестован. Однако он не согласился с этим и подал жалобу. 9 января прошло ее рассмотрение.

Судья коллегии отметила, что органами досудебного расследования блогер подозревается в мошенничестве, покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу неоднократно.

Адвокат обвиняемого настаивал, что мера пресечения является слишком строгой. Также, по его мнению, нет оснований полагать, что его подзащитный может воспрепятствовать расследованию, к тому же у него есть постоянное место жительства, семья на иждивении, положительная характеристика, не имеется судимостей. В связи с чем он просил выпустить блогера под залог или перевести под домашний арест.

"Утепов подозревается в коррупционном уголовном правонарушении против чужой собственности, за которое предусмотрено наказание от 2 до 12 лет лишения свободы. Доводы частной жалобы судья областного суда находит несостоятельными (...). Оснований для отмены постановления следственного судьи и удовлетворения жалобы со стороны защиты не имеется", - решили в областном суде.

Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменения. Решение вступило в силу с момента оглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее стало известно, что Аслана Утепова арестовали в Уральске. По версии следствия, он предложил местной предпринимательнице помощь в получении участка земли в аренду. Она отдала ему сначала 800 тыс. тенге, а при передаче еще 300 тыс. тенге подозреваемого задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004739-blogera-aslana-utepova-ostavili-pod-strazhey-v-uralske/