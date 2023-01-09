Группу предполагаемых вымогателей задержали в Костанайской области (видео)
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Предполагаемых вымогателей задержали стражи порядка Костанайской области, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz. Момент задержания попал на видео.
Операцию по пресечению незаконной деятельности провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области.
В результате оперативной разработки было задержано 10 подозреваемых лиц в различных регионах области. Следствие предполагает, что они причастны к совершению вымогательств и других видов преступлений.
Как отметили полицейские, преступная группа подозревается в совершении 12 уголовных правонарушений, в отношении жителей региона, среди которых были и предприниматели.
Общий ущерб составил более 10 миллионов тенге. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Опубликованы кадры задержания предполагаемых вымогателей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004702-gruppu-predpolagaemyh-vymogateley-zaderzhali-v-kostanayskoy-oblasti-video/