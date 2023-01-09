Миллионов лишился карагандинец в надежде обменять рубли по выгодному курсу

Рубли. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Караганды решил обменять 730 тыс. российских рублей по выгодному курсу, но в итоге остался ни с чем. Подробности истории озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полицию Караганды обратился 30-летний житель города. Он сообщил, что стал жертвой мошенничества.

По словам молодого человека, он планировал обменять 730 тысяч российских рублей (4,6 млн тенге). Чтобы все прошло без проблем, он обратился к услугам посредника.

Последний убедил его в своей добропорядочности. Держатель валюты через банковские приложения перечислил на указанные счета всю имеющуюся сумму, но в итоге остался ни с чем.

Сумма ущерба составила 4,6 млн тенге. Полицейские задержали 28-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004618-millionov-lishilsya-karagandinets-v-nadezhde-obmenyat-rubli-po-vygodnomu-kursu/