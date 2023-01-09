КНБ и МВД провели спецоперацию в Алматинской области: ликвидирована нарколаборатория (видео)

Ликвидированная нарколаборатория. Кадр из видео: YouTube/mvd kontent

В ходе совместной спецоперации сотрудниками КНБ и МВД в Алматинской области была ликвидирована крупная нарколаборатория, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, 7 января по месту производства наркотиков с поличным был задержан предполагаемый организатор подпольной нарколаборатории, занимавшийся масштабным производством синтетических наркотиков.

В ходе обыска обнаружено и изъято 30 кг психотропного вещества мефедрон и свыше тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков.

"Задержанию предшествовала оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных и технических мероприятий по согласованию с прокуратурой.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению каналов поставки оборудования и причастности иных участников", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

Согласно статье 297, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 3, деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004564-knb-i-mvd-proveli-spetsoperatsiyu-v-almatinskoy-oblasti-likvidirovana-narkolaboratoriya-video/