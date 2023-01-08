Лже-сотрудника Антикора задержали в Алматы

Поддельное удостоверение. Фото: antikornews

В Алматы задержали мужчину, который в ходе проверки документов предъявил поддельное служебное удостоверение сотрудника Антикора, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

"6 января текущего года Департаментом собственной безопасности Антикоррупционной службы совместно с сотрудниками специального батальона УАП ДП г. Алматы изобличен мужчина, 1987 года рождения, который с целью избежать привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД, представился действующим сотрудником Антикоррупционной службы.

В ходе проверки документов, нарушитель предъявил поддельное служебное удостоверение сотрудника Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции", - говорится в сообщении Антикора.

Сообщается, что мужчина задержан и водворен в ИВС. Расследование продолжается.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.

В Агентстве по противодействию коррупции напомнили казахстанцам, что подделка служебных удостоверений влечет уголовную ответственность по статье 385 Уголовного Кодекса РК.

"В случае наличия какой-либо информации по фактам противоправных действий с участием данного гражданина, просим обращаться в Call-центр Антикоррупционной службы 1424 или по номеру 8 (7172) 90-94-08", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004539-lzhe-sotrudnika-antikora-zaderzhali-v-almaty/