Казахстанцу грозит тюрьма из-за 500 рублей

Рубли. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцу грозит лишение свободы за попытку дать взятку полицейскому в размере 500 рублей (3200 тенге). Подробности озвучиваются на официальном сайте прокуратуры комплекса "Байконур".

В ведомстве сообщили, что в казахстанские правоохранительные органы направлено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Байконура по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).

Установлено, что 29 ноября 2022 года сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России на комплексе "Байконур" за нарушение ПДД был остановлен автомобиль Lada Vesta.

Водитель предложил отпустить его за деньги. Однако полицейский отказался и разъяснил, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность.

"Несмотря на это, правонарушитель продолжил свои преступные действия, положив денежные средства в размере 500 рублей (3200 тенге) в салон служебного автомобиля ОГИБДД", - отметили в прокуратуре комплекса.

Свою вину водитель полностью признал. Так как он является гражданином Казахстана, то уголовное дело в отношении него было передано правоохранительным органам РК.

В надзорном органе добавили, что за это мужчине грозит до 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004237-kazahstantsu-grozit-tyurma-iz-za-500-rubley/