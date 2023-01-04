Шестеро астанчан купили несуществующие новогодние елки и гирлянды перед Новым годом

Елочная игрушка. Иллюстративное фото: pexels.com

24-летнего жителя Акмолинской области подозревают в обмане шестерых астанчан. Предполагается, что задержанный обманывал жертв через фейковый аккаунт в соцсетях, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В преддверии новогодних праздников подозреваемый, как сообщается, через Instagram продавал несуществующие елки, гирлянды и игрушки. В профиле акмолинец выкладывал фотографии, скачанные из Интернета.

Жертвами предполагаемого обмана стали шесть астанчан. По версии следствия, во время переговоров задержанный просил предоплату через мобильный перевод, после чего исчезал, блокируя номера телефонов клиентов.

Оперативникам УП района "Алматы" удалось установить злоумышленника. Сейчас он находится под домашним арестом. По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Общая сумма ущерба выясняется.

Сотрудники полиции проверяют причастность молодого человека к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Совершение данного нарушения наказывается:

штрафом в размере до тысячи МРП (более 3 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничением свободы на срок до 2 лет;

либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004078-shestero-astanchan-kupili-nesuschestvuyuschie-novogodnie-elki-i-girlyandy-pered-novym-godom/