Организаторов финпирамиды Shanyrak+ отправили в колонию в Астане

Тюрьма. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня районный суд №2 Сарыаркинского района Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении троих казахстанцев, организовавших деятельность финпирамиды. За год они обманули казахстанцев на 630 млн тенге, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Сообщается, что граждане Ж., Г. и Т. обвинялись в создании и руководстве финансовой пирамидой, а Г. – еще и в отмывании денег.

"Ж. Г. и Т. осуществляли презентации, семинары, создали чаты в WhatsApp, разместив туда информацию о якобы выгодных денежных вкладов, куда вовлекли более 1 000 вкладчиков.

В результате деятельности финпирамиды Ж., Г. и Т. в период с октября 2020 года по октябрь 2021 года привлекли денежные средства граждан на 633,4 млн тенге – в особо крупном размере", – отметили представители ведомства.

В суде прокурор просил назначить наказание Ж. в виде 8 лет колонии, а Г. и Т. - по 7 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания. При этом сторона защиты просила оправдать подсудимых в связи с невиновностью.

Тем не менее по решению суда Ж., Г. и Т. были признаны виновными в создании финпирамиды (пункт 2 части 3 статьи 217 УК РК), а Г. – еще и в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (часть 1 статьи 218 УК РК).

"Вина подсудимых полностью доказана материалами уголовного дела", – подчеркнули в суде.

Добавим, что согласно Уголовному кодексу РК, часть 3 статьи 217 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

При этом, частью 1 статьи 218 УК РК предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. МРП (15,3 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до 6 лет, либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

"Судом учтены такие смягчающие обстоятельства, как чистосердечное раскаяние подсудимых, отсутствие судимости, а также возраст Ж. и онкологическое заболевание, у Г. - наличие двух несовершеннолетних детей, у Т. - наличие двух малолетних детей.

Ж. осуждена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, Г. и Т. - к 5 годам лишения свободы.

Всем осужденным применена дополнительная мера наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 7 лет", – говорится в решении суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003820-organizatorov-finpiramidy-shanyrak-otpravili-v-koloniyu-v-astane/