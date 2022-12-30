Пляж. Иллюстративное фото: pixabay.com

Неприятный инцидент случился в семье акмолинцев в преддверии Нового года. Супруги хотели приобрести билеты в Египет, но в итоге лишились крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Заявление в полицию Буландынского района поступило 28 декабря. Мужчина рассказал, что тремя днями ранее супруга нашла в Instagram объявление о продаже путевок в пятизвездочный отель Египта.

Заинтересовавшись условиями и привлекательной ценой, акмолинка созвонилась с автором объявления. Ей ответила девушка и сообщила, что клиенты отказались от покупки 4 путевок в Египет и их можно приобрести, однако необходимо внесли предоплату.

В этот же день жена заявителя перевела на указанный счет первоначальный взнос в размере 327 000 тенге, а позже оставшуюся часть - 780 500 тенге.

Получив 1 107 500 тенге, супругам пообещали, что билеты отправят на электронный адрес. Однако спустя три дня ни авиабилетов, ни возврата денег семья так и не дождалась. Сам автор объявления перестала выходить на связь и заблокировала номер телефона заявителей.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003797-nepriyatnyy-intsident-sluchilsya-v-seme-akmolintsev-v-preddverii-novogo-goda/