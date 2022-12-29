Мошенники звонили казахстанцам от имени банков из Украины

Изъятое оборудование. Кадр из видео: Polisia.kz

Казахстанскими и украинскими киберполицейскими ликвидирован Call-центр мошенников. Злоумышленники звонили казахстанцам и представлялись сотрудниками казахстанских банков, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Call-центр располагался в Украине. Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай рассказал подробности.

"В конце декабря сотрудниками Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана и их коллегами из Национальной полиции Украины при проведении совместных оперативных мероприятий пресечена деятельность Call-центра мошенников в украинском городе Днепр. Установлены организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана", – сообщил он.

По словам полицейских, мошенники работали по следующей схеме: они звонили по телефону гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков или правоохранительных органов, сообщали о подозрительных транзакциях, о том, что якобы посторонние лица получили доступ к их счетам, и под видом отмены транзакций убеждали клиентов назвать финансовые данные. Получив такую информацию, злоумышленники передавали деньги потерпевших на подконтрольные счета, а также оформляли онлайн-кредиты.

"Организаторы преступной группы поощряли операторов мошеннического Сall-центра и выплачивали проценты от суммы, которую им удалось получить преступным путем", – добавил Суюнбай.

По информации специалистов, для конспирации фигуранты использовали банковские счета дропов-казахстанцев, которые открывали карты и счета в отечественных банках, а также счета в оффшорных зонах и криптовалютные кошельки.

Через них удавалось обналичивать деньги за определенный процент.

"Одновременно украинской стороной в 13 адресах проживания подозреваемых в Днепропетровской области были проведены обыски. При проведении обысков были изъяты 45 единиц компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и другие вещественные доказательства.

На изъятых компьютерах было обнаружено программное обеспечение, предназначенное для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи во время звонка. При просмотре лог-файлов указанных программ обнаружена история фрод-звонков на номера абонентов отечественных операторов.

Также в ходе осмотра изъятой техники обнаружены базы с персональными данными граждан Республики Казахстан и эмблема Национального Банка нашей страны", – сообщил Суюнбай.

Все это, по его словам, злоумышленники использовали для звонков казахстанцам.

Во время спецоперации были задержаны 32 участника преступной группы из числа граждан Украины. Call-центр состоял из 40 человек.

В настоящее время украинской стороной при содействии казахстанской киберполиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Устанавливается сумма причиненного ущерба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003671-moshenniki-zvonili-kazahstantsam-ot-imeni-bankov-iz-ukrainy/