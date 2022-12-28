Акмолинец поддался на манипуляции и потерял около 5 млн тенге

Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Акмолинец поддался на манипуляции звонившего ему человека и в итоге потерял около 5 млн тенге. Причем мужчина заявил, что был осведомлен о схемах мошенничества, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 27 декабря в полицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестный позвонил ему на телефон и представился сотрудником банка. Он заявил, что в приложении якобы кто-то пытается сменить его номер и уже начал оформлять кредиты в трех разных банках.

Не давая времени на обдумывание, злоумышленник убедил акмолинца, что для сохранения денежных средств ему необходимо скачать на телефон приложение удаленного доступа AnyDesk и оформить "зеркальный кредит".

При этом в приложении другого банка на имя заявителя была открыта карта и оформлен кредит на сумму 4 млн 747 тыс. тенге. Далее деньги были выведены на неизвестный счет.

Потерпевший признался, что он был осведомлен о действиях аферистов, однако поддался на их манипуляции.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК РК "Мошенничество". Проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003456-akmolinets-poddalsya-na-manipulyatsii-i-poteryal-okolo-5-mln-tenge/