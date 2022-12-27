18-летний житель Тараза устроил дрифт-заезд на "Жигули"

Кадр из видео с дрифтом: YouTube/Polisia KZ

В Таразе стражи порядка в ходе мониторинга соцсетей выявили автомобиль, устроивший дрифт на улицах города и нарушивший правила дорожного движения. Полицейские установили водителя транспорта и задержали его, передает информационный медиапортал Polisia.kz.

Подозреваемым и владельцем автомобиля "Жигули" оказался 18-летний житель города.

В ведомстве сообщили, что за грубое нарушение правил дорожного движения задержанный был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 630 КоАП РК "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений", по части 5 статьи 596 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и по части 2 статьи 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления".

В итоге на молодого человека наложены штрафы на сумму свыше 200 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003312-18-letniy-zhitel-taraza-ustroil-drift-zaezd-na-zhiguli-video/