"Гибель посетителя кафе" в результате драки в Сатпаеве прокомментировали в полиции

Кулак. Иллюстративное фото: pexels.com

Стражи порядка сообщили, что в Сети стали распространять недостоверную информацию о вчерашнем инциденте в одном из заведений в городе Сатпаеве, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Стражи порядка отмечают, что в соцсетях появилась публикация о том, что в одном из кафе в Сатпаеве в результате драки якобы погиб посетитель. Также распространяется видео, в котором женский голос за кадром жалуется, что сотрудники полиции якобы ничего не предприняли.

По информации правоохранителей, ночью 26 декабря текущего года в заведении "Love Sushi" произошел конфликт между посетителями.

На место событий прибыли полицейские, которые пресекли хулиганские действия участников конфликта.

Сторонам оказана медпомощь без госпитализации. Вместе с тем в отношении обоих участников драки составлен административный протокол, материалы переданы в суд для принятия процессуального решения.

"Размещенное в социальных сетях видео снято после проведенных необходимых мероприятий по фиксации правонарушения. Просим не поддаваться недостоверным слухам и вымыслам. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность", – отметили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003302-gibel-posetitelya-kafe-v-rezultate-draki-v-satpaeve-prokommentirovali-v-politsii/