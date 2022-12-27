Акмолинец не пожалел миллионы для девушки с сайта знакомств, но она отказывалась от встреч

Парень с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

32-летний житель Акмолинской области обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой девушки с сайта знакомств. Подробности этой истории озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 26 декабря в полицию обратился 32-летний мужчина. Он сообщил, что в 2021 году стал общаться с 25-летней девушкой, которая якобы живет в Северо-Казахстанской области.

По его словам, в период с августа 2021 года по сентябрь 2022 года виртуальная подруга завладела его денежными средствами в сумме 3 млн тенге. При этом интернет-знакомая отказывалась от реального общения.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.190 УК РК (Мошенничество).

Полицейские предупредили, что зачастую подобные сайты становятся удобной площадкой для аферистов, где они ищут своих жертв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003260-akmolinets-ne-pozhalel-milliony-dlya-devushki-s-sayta-znakomstv-no-ona-otkazyvalas-ot-vstrech/