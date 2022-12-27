"Большой шок": на информацию о даче взятки сотрудником филиала ответили в BAZIS Construction

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В пресс-службе компании BAZIS Construction прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о даче взятки чиновнику сотрудником филиала компании, передает корреспондент NUR.KZ.

"27 декабря 2022 года в СМИ был опубликован материал о даче взятки чиновнику сотрудником филиала ТОО "BAZIS Construction" - "INFR.".

Для компании эта информация является большим шоком. BAZIS Construction категорично не приемлет какие-либо коррупционные действия. Тем не менее, компания не сомневается в честности своего сотрудника и планирует сотрудничать со следствием", - сообщили в пресс-службе компании.

В организации выразили надежду на быстрое прояснение ситуации и восстановление честного имени сотрудника.

Напомним, сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев задержан по подозрению в получении взятки. Сообщалось, что чиновника задержали при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS Construction" – "INFR.".

В Антикоррупционной службе подтвердили информацию о задержании Кокрекбаева, однако озвучивать какие-либо подробности дела не стали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003226-bolshoy-shok-na-informatsiyu-o-dache-vzyatki-sotrudnikom-filiala-otvetili-v-bazis-construction/