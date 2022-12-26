Разбившего свое авто при полицейских мужчину наказали в Костанае

Разбитая машина. Фото: ДП Костанайской области

В Костанае наказали водителя, который после остановки полицейскими разбил собственное авто со словами: "Не нужна мне такая машина!". Об этом сообщается на официальном сайте областного суда.

В суде отметили, что 22 декабря в Костанае полицейские остановили машину по улице Каирбекова для вручения уведомления об административном взыскании.

"Водитель, проявляя пренебрежение к окружающим, нарушая нормы поведения в обществе, повредил свой автомобиль, нарушив тем самым общественный порядок и спокойствие физических лиц", - пояснили в ведомстве.

В итоге постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям Костаная от 23 декабря мужчина признан виновным по ч.1 ст.434 КоАП (Мелкое хулиганство) и подвергнут взысканию в виде штрафа в размере 5 МРП (более 15 тыс. тенге) в доход государства.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что в Костанае водитель после того, как его остановили полицейские, разбил свою машину. Произошло это в тот момент, когда ее собирались забрать на эвакуаторе на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003003-razbivshego-svoe-avto-pri-politseyskih-muzhchinu-nakazali-v-kostanae/