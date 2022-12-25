Дедушку в Петропавловске обязали выплачивать алименты внукам

Дедушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Суд в Петропавловске обязал дедушку выплачивать каждый месяц алименты несовершеннолетним детям своего сына, передает .

Сообщается, что судебным приказом от 1 июня 2021 года с К. Т. Е. в пользу К. А. Х. взысканы алименты на несовершеннолетних детей в размере 1/3 части заработка и/или иного дохода ежемесячно.

Но обязательства гражданин К. Т. Е. не выполнял. В итоге образовалась задолженность в 3,7 млн тенге.

А согласно статье 152 (Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков) Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения содержания от своих трудоспособных родителей, родных совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами.

"Поданный взыскателем иск о взыскании с отца должника (дедушки) алиментных платежей на содержание внуков, решением суда №2 города Петропавловска от 3 марта 2022 года удовлетворен, на основании которого 28 ноября 2022 года возбуждено исполнительное производство", – гласит сообщение прокуратуры СКО.

Теперь алименты взыскиваются с пенсии дедушки в размере 10 месячных расчетных показатель (30 630 тенге) каждый месяц.

При этом работа в данном направлении находится на постоянном контроле прокуратуры области.

По статистике, всего в СКО 101 человек, не выплачивающий в должном порядке алиментные выплаты. Общая задолженность по ним составляет 184,3 млн тенге. При этом получателями алиментов по области являются 10,4 тыс. несовершеннолетних детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002948-dedushku-v-petropavlovske-obyazali-vyplachivat-alimenty-vnukam/