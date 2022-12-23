Почти полкилограмма синтетических наркотиков изъяли у петропавловца

Полицейское авто. Иллюстративное фото: ДП Северо-Казахстанской области

Полицейские СКО задержали жителя Петропавловска, у которого обнаружили около полкило синтетических наркотиков, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как отметили стражи порядка, эта партия является одной из самых крупных, выявленных в этом году. Полицейские СКО нашли запрещенные вещества в палисаде у подозреваемого.

Правоохранители задержали 32-летнего подозреваемого, при личном досмотре у него нашли zip-пакет с кристаллообразным веществом.

В ходе обыска квартиры, которую он арендовал, были найдены еще два пакетика с наркотиками и устройство для курения. А в палисаде частного дома по месту жительства задержанного полицейские изъяли полимерный пакет с особо крупной партией того же вещества.

Согласно результатам экспертизы, вещество, которое изъяли у мужчины, является синтетическим наркотиком под названием "альфа-PvP", в народе его еще называют "соль".

Общий вес изъятого составил 484 грамма, что относится к особо крупному размеру и составляет свыше 2 тыс. разовых доз. В настоящее время материалы дела переданы в суд.

Отмечается, что с начала года из незаконного оборота изъято 425 кг наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002781-pochti-polkilogramma-sinteticheskih-narkotikov-izyali-u-petropavlovtsa/