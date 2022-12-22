Сообщения о бомбах получили школы в Караганде
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Неизвестный "заминировал" ряд школ в Караганде - сообщения о взрывных устройствах поступили на электронную почту учебных заведений, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.
Сегодня утром, примерно в 11:00, в дежурную часть органов полиции Караганды стали поступать сообщения о том, что в ряде карагандинских школ заложены взрывные устройства.
Выяснилось, что на электронную почту учебных заведений пришли сообщения о заложенных бомбах.
Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на места направлены все экстренные службы. В ходе осмотра взрывные устройства не обнаружены, подчеркнули в полиции.
Отмечается, что по данным фактам начато досудебное расследование по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма".
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора этих сообщений.
"В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодняшний день – 14,5 млн тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет", - отметили стражи порядка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002649-soobscheniya-o-bombah-poluchili-shkoly-v-karagande/