Сообщения о бомбах получили школы в Караганде

Звонок. Иллюстративное фото: Михаил Руденко / Getty Images

Неизвестный "заминировал" ряд школ в Караганде - сообщения о взрывных устройствах поступили на электронную почту учебных заведений, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Сегодня утром, примерно в 11:00, в дежурную часть органов полиции Караганды стали поступать сообщения о том, что в ряде карагандинских школ заложены взрывные устройства.

Выяснилось, что на электронную почту учебных заведений пришли сообщения о заложенных бомбах.

Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на места направлены все экстренные службы. В ходе осмотра взрывные устройства не обнаружены, подчеркнули в полиции.

Отмечается, что по данным фактам начато досудебное расследование по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма".

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора этих сообщений.

"В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодняшний день – 14,5 млн тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет", - отметили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002649-soobscheniya-o-bombah-poluchili-shkoly-v-karagande/