Карагандинец связался с "сотрудником акимата" и пожалел

Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчина, выдавая себя за работника акимата, "решал" проблемы с жильем в Караганде. Так, один из жителей города лишился 2,3 млн тенге, другой - 1,1 млн, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию обратился 31-летний карагандинец. Он рассказал, что ему нужна была квартира, поэтому он изучал варианты получения жилья. Мужчина узнал, что есть некий человек, который может "решить" проблему. Связался с ним, тот представился сотрудником акимата.

Незнакомец убедил в своих возможностях, пообещав помощь в получении квартиры в ускоренном порядке. При этом заявил, что за его услуги надо заплатить 2,3 млн тенге.

Горожанин передал ему нужную сумму. Получив деньги, "работник акимата" перестал выходить на связь.

Тогда потерпевший обратился в полицию. Стражи порядка задержали 33-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания.

В ходе досудебного расследования по ст.190 УК РК (Мошенничество) правоохранители установили причастность молодого человека к еще одному аналогичному факту. В данном случае под предлогом получения жилья злоумышленник выманил у 32-летнего жителя 1,1 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002619-karagandinets-svyazalsya-s-sotrudnikom-akimata-i-pozhalel/