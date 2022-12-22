"Я майор полиции": карагандинцы задержали пьяного водителя, ездившего зигзагами

Пьяный водитель. Кадр из видео: YouTube / ГЛАС НАРОДА КЗ Сергей

В Караганде очевидцы задержали нетрезвого водителя, который создавал на дороге аварийные ситуации, а при задержании представился майором полиции. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозапись задержания нетрезвого водителя появилась на YouTube-канале "Глас народа". По словам автора ролика, пьяный водитель привлек внимание на дороге тем, что несколько раз выехал на встречную полосу.

Увидев его зигзаги, очевидцы решили проследить за ним. Их опасения оказались не напрасны: водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения и даже не отрицал этого.

"Да, я бухой. Если я что-то сделал не так, я приношу извинения. Сейчас приедет моя жена и заберет машину. Отдайте ключи. Я майор полиции", — периодически повторял герой ролика.

Также автор запечатлел на видео момент прибытия сотрудников патрульной полиции, которые были вызваны свидетелями. На видео полицейские установили личность водителя, отвезли его в наркологию и опросили очевидцев. При этом задержанный то и дело пытался сунуть им в лицо красное служебное удостоверение, называл себя пенсионером ОВД и пытался всячески избежать наказания.

После распространения видеозаписи в Сети, ее прокомментировали и в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве подчеркнули, что водитель сейчас отбывает административное наказание.

"В отношении 49-летнего водителя автомобиля Datsun, который представился пенсионером ОВД и управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, составлен административный протокол по части 4 статьи 613 КРК об АП – "Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения".

По санкции данной статьи предусмотрен административный арест сроком на 15 суток и лишение прав на управление транспортным средством сроком на 8 лет.

В настоящее время нарушитель отбывает административное наказание согласно постановлению суда", — отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002526-ya-mayor-politsii-karagandintsy-zaderzhali-pyanogo-voditelya-ezdivshego-zigzagami/