Подозреваемых в пяти ограблениях в центре Алматы задержали по "горячим следам"

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы стражи порядка задержали "по горячим следам" двух мужчин, подозреваемых в нападении на женщин и грабеже, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, о нападении в правоохранительные органы сообщила одна из потерпевших. По ее словам, вечером, когда она возвращалась домой, в микрорайоне Самал двое неизвестных выхватили из ее рук смартфон. Сумма ущерба составила 330 тыс. тенге.

Полицейские задержали подозреваемых, один из них ранее уже был судим за совершение подобных преступлений. После допроса и очной ставки они дали признательные показания.

Как сообщил начальник Управления Медеуского района Ильяс Омирсериков, смартфон как вещественное доказательство был изъят и в процессуальном порядке возвращен потерпевшей. Тем временем задержанные были помещены в изолятор временного содержания.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 191 УК РК (Грабеж).

Следствие также установило причастность подозреваемых к пяти ограблениям.

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Ранее в Алматы стражи порядка в ходе спецоперации с участием полицейского спецназа задержали троих мужчин, подозреваемых в серии грабежей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002458-podozrevaemyh-v-pyati-ogrableniyah-v-tsentre-almaty-zaderzhali-po-goryachim-sledam/