Предполагаемых серийных грабителей задержали в ходе спецоперации в Алматы

Задержание. Фото: polisia.kz

Троих мужчин, подозреваемых в серии грабежей, задержали стражи порядка южной столицы в ходе спецоперации с участием полицейского спецназа, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По версии правоохранителей, трое мужчин примерно в 20:30 напали на прохожего. Применив силу, злоумышленники отобрали у него мобильный телефон и другие ценные вещи.

Начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков рассказал о задержании подозреваемых.

"Комплекс оперативных мероприятий, в том числе мониторинг систем видеонаблюдения города, позволил нам в течение дежурных суток установить марку автомашины, на которой передвигались налетчики, а также их личности. Это - местные жители 1992, 2003 и 2004 годов рождения.

Автомобиль подозреваемых был блокирован на улице Таттимбета. Спецоперация по задержанию злоумышленников проведена при содействии полицейского спецназа", - сообщил он.

По словам полицейского, в автомобиле подозреваемых было обнаружено ружье, переделанное под обрез - назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

"Его происхождение, принадлежность и причастность к каким-либо преступлениям будут доподлинно установлены по результатам данного исследования", - добавил Омирсериков.

В настоящий момент задержанных водворили в изолятор временного содержания. На данном этапе следствия правоохранителями установлено их участие как минимум в трех ограблениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002297-predpolagaemyh-seriynyh-grabiteley-zaderzhali-v-hode-spetsoperatsii-v-almaty/