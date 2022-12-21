Двух алматинок задержали по подозрению в серии карманных краж

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали двух жительниц города, ранее судимых. Их подозревают в совершении серии карманных краж, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Гражданка Ф. 1994 года рождения и гражданка Б. 1997 года рождения были задержаны после совершения ими карманной кражи на одном из рынков нашего района. Из кармана молодой девушки они похитили дорогой смартфон", – сообщил начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Как рассказали в правоохранительных органах, следствие уже установило причастность задержанных к двум фактам карманных краж.

Кроме того, полицейские проверяют женщин на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Алматы при помощи систем видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что троих мужчин, подозреваемых в серии грабежей, задержали стражи порядка южной столицы в ходе спецоперации с участием полицейского спецназа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002442-dvuh-almatinok-zaderzhali-po-podozreniyu-v-serii-karmannyh-krazh/