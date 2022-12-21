Житель Кентау сдал в аренду свои автомобили и лишился их

Полицейский. Иллюстративное фото: ДП СКО

Жителя Кентау подозревают в том, что он продал арендованные им у знакомого автомобили, сообщается на официальном медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Местный житель обратился в полицию, когда понял, что стал жертвой обмана. Мужчина отдал в аренду своему знакомому два автомобиля. Владелец неоднократно связывался с арендатором, однако последний исчез из виду.

После потерпевший решил обратиться к стражам порядка. Факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 189 УК РК "Присвоение или разграбление вверенного чужого имущества". Общая сумма ущерба составила около 1,3 млн тенге.

Вскоре полицейские задержали предполагаемого преступника - местного жителя. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции.

Стражи порядка выяснили, что подозреваемый незаконно продал арендованные автомобили с целью получения легкой наживы, а деньги потратил.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002395-zhitel-kentau-sdal-v-arendu-svoi-avtomobili-i-lishilsya-ih/