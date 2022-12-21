Выдача чека. Иллюстративное фото: pixabay.com

19-летнего алматинца заподозрили в обмане продавцов с помощью поддельных чеков. Для этого использовался заранее отредактированный чек безналичной оплаты, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщают в полиции, молодого человека 2003 года рождения задержали в Ауэзовском районе Алматы. Жертвами обмана оказались продавцы небольших магазинов.

"На протяжении нескольких недель злоумышленник выбирал товар в маленьких магазинчиках: сигареты, продукты, уточнял цену, затем ловко с помощью приложения на смартфоне подделывал чек об оплате.

Продавцы наивно были уверены, что уведомление о поступлении денежных средств им на мобильное устройство придет позже. А тем временем "покупатель" спокойно уходил с товаром", - рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Отмечается, что в Едином реестре досудебного расследования уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 190 УК РК. На данный момент установлена причастность задержанного к нескольким подобным преступлениям, сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002295-19-letnego-almatintsa-zapodozrili-v-obmane-prodavtsov-s-pomoschyu-poddelnyh-chekov/