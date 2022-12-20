Попытка решить финансовые проблемы обернулась неудачей для казахстанца

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Усть-Каменогорска пытался решить финансовые проблемы, но его постигла неудача. В итоге сумма причиненного ему ущерба составила около 2 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратился 25-летний житель Усть-Каменогорска.

Он сообщил, что с июня по август текущего года малознакомый мужчина под предлогом оказания финансовой помощи обманом завладел его денежными средствами в сумме 400 тыс. тенге и двумя дорогостоящими телефонами, которые были оформлены через приложение на его имя. Общий ущерб составил порядка 2 млн тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 25-летний житель Усть-Каменогорска. Он дал признательные показания.

Установлено, что подозреваемый находится в исправительном учреждении.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002222-popytka-reshit-finansovye-problemy-obernulas-neudachey-dlya-kazahstantsa/