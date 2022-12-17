Арсенал оружия нашли у приверженца деструктивного религиозного течения в Актобе

Изъятое оружие. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

У жителя Актобе изъяли арсенал оружия. Мужчину, который оказался приверженцем деструктивного религиозного течения задержали, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Вечером 15 декабря сотрудниками УБОП ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Алгинского района.

По информации стражей порядка, задержанный является участником организованной преступной группы и приверженцем деструктивного религиозного течения.

Изъятое оружие. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

У мужчины обнаружены и изъяты пистолет марки "Макарова", охотничье ружье марки "Mossberg" 12 калибра, патроны 9 калибра (от ПМ) в количестве 38 штук, патроны 12 калибра в количестве 19 штук, патронташ, охотничий нож, религиозные книги в количестве 18 штук.

Факт зарегистрировали в ЕРДР.

"Совокупностью собранных доказательств, житель Алгинского района изобличен в совершении данного преступления и в порядке ст.128 УПК РК водворен в ИВС Алгинского РОП", - говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001909-arsenal-oruzhiya-nashli-u-priverzhentsa-destruktivnogo-religioznogo-techeniya-v-aktobe/