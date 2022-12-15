Центр психического здоровья "заминировали" в Таразе. Подозревают одного из пациентов

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Полицейским поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Жамбылского областного центра психического здоровья. Информация оказалась ложной. Под подозрение попал один из пациентов центра, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В воскресенье, 11 декабря, в 13:58 на пульт "102" поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании Жамбылского областного центра психического здоровья.

"Сотрудники правоохранительных органов, оперативно прибывшие по указанному адресу, провели специальные мероприятия. В результате проверки взрывное устройство обнаружено не было", – отметили в МВД.

При этом полицейские задержали 21-летнего жителя города Тараза, находящегося на принудительном лечении в этом учреждении. По версии следствия, именно он мог отправить лже-сообщение.

"По словам задержанного, таким образом он планировал сбежать из центра", – добавили представители МВД.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Отмечается, что подозреваемый полностью признал вину. Его поместили в изолятор временного содержания в Таразе.

Добавим, что согласно статье 273 Уголовного кодекса РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (15,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001767-tsentr-psihicheskogo-zdorovya-zaminirovali-v-taraze-podozrevayut-odnogo-iz-patsientov/