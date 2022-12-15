Астанчанин устроил погром в посольстве Узбекистана

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Районный суд №2 Алматинского района Астаны приговорил казахстанца к трем годам лишения свободы за проникновение и уничтожение имущества посольства Узбекистана в Казахстане, об этом сообщается на официальном сайте столичного суда.

Согласно материалам дела, в январе этого года пьяный житель Астаны проник в здание посольства Узбекистана и уничтожил и повредил там имущество. В результате посольству Узбекистана был причинен материальный ущерб в крупном размере.

Сообщается, что вина подсудимого была доказана с помощью видеозаписей с камер наблюдения.

Приговором суда мужчина был признан виновным по пункту 5 части 2 статьи 202 УК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и приговорен к трем годам лишения свободы.

Также суд взыскал с астанчанина сумму материального ущерба в пользу посольства Узбекистана.

Помимо этого, ему назначили принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Астане на два месяца арестовали организатора незаконного митинга, который прошел в столице 26 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001749-astanchanin-ustroil-pogrom-v-posolstve-uzbekistana/