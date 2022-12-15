Павлодарка удивилась, обратившись в суд за оригиналом документа

Документы. Иллюстративное фото: pexels.com

Павлодарка обратилась за помощью к юристу, однако не ожидала, чем все это в конечном итоге обернется. Теперь на специалиста завели уголовное дело, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полицейские рассказали, что еще в декабре прошлого года жительница Павлодара через сайт объявлений нашла юриста и заплатила ему за необходимые услуги. Время шло.

В течение года специалист уверял, что собирает нужные документы. Так как заказчица торопила его с выполнением договорных обязательств, он решил скачать в интернете похожее решение суда.

Потом, отмечают стражи порядка, мужчина с помощью редактора изменил документ, указал необходимые данные и отправил его в цифровом формате через WhatsApp.

"Каково же было удивление горожанки, когда, обратившись в суд для получения оригинала решения суда, ей ответили, что такое решение судом не выносилось", - рассказали правоохранители.

Тогда женщина обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.385 ч.1 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Устанавливаются все обстоятельства.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001735-pavlodarka-udivilas-obrativshis-v-sud-za-originalom-dokumenta/